Подобрать Flash игры

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки129 просмотров

Добрый день.

Необходимо подобрать несколько десятков приятных глазу flash-игр.

Желательно, чтобы игры были ещё и интересными.

Основные критерии:

- отсутствие рекламы

- отсутствие переходов на внешние рессурсы

- флэшки должны работать без использования JS (и не пытаться утащить куку)

JavaScript
14 лет назад
mikhailovas
Александр 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров