Разместить статью на Википедии

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки389 просмотров

Требуется разместить статью на Википедии об известной личности. Сама статья, статьи. интервью, награды имеются. 

Нужен верифицированный редактор Вики для исполнения работы. 

Оплата договорная. 

5 лет назад
guest_15949031277459
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Илья
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад