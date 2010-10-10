Ручное размещение ссылок на форумах и блогах

Ищем контент менеджера интернет магазина www.acover.ru Для обновления ИМ и добавления товаров, категорий. Желательно минимальное знание автомобильной тематики(аксессуары) Необходимо знание Excel, (фильтры и минимально формулы,так как товары в основном заливаются таблично) А также PhotoShop создание пиктограмок редактирование изображений ...
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Нужно вручную размещать ссылки на сайт miphone.ru на главную и другие страницы.
Форумы, блоги, ЖЖ.
Желательно размещение на страницах с PR > 3.
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