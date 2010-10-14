Нужно наполнить html сайт контентом

Нужно наполнить статичный html сайт контентом об оружии Германии во второй мировой. Всего 106 видов оружия. Особых знаний работа не требует, в основном все сводится к копипасту, хотя базовые знания хмтл должны быть.

Шаблон страницы и контент я предоставлю выбранному исполнителю.

Исполнитель должен:

1. Создать для каждого оружия отдельную страничку. Название странички должно соответствовать названию оружия. Например, для пистотела –пулемата mp-18 страницу нужно назвать mp-18.html

2. Вставить в шаблоны контент: title, h1 и краткое описание оружия. Title и h1 могут быть одинаковыми и нужны в таком формате: Название оружия «модель». Например: Пистолет-пулемет mp-18; Крылатая ракета v-1.

3. Найти через images.google.com картинки для каждого оружия и вставить их следом за описанием. Обязательное условие: искать только на иностранных сайтах. Ширина картинки: 350-550 пикселей, размер – не более 60 КБ.

4. Создать еще одну странички, на которой разместить ссылки на все остальные страницы. Анкор ссылки – название модели оружия. Примеры: wurfgranate, V-1, Nebelwerfer 42…