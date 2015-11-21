Требуется контент-менеджер

Требуется человек или группа людей, которые готовы на себя взять полноценное наполнение сайта контентом. Сайт посвящен утеплению жилых и нежилых помещений пенополиуретаном (компания которая предоставляет услуги напыления ППУ. Сайт нацелен на продажи и привлечения целевого трафика ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ для контент-менеджера по оформлению статей:
Вакансия СВОБОДНА. Дополнительный набор.
Вордпресс (wordpress, статья уже в админке).
Нужно сделать:
- рубрику выбрать;
- урл прописать;
- содержание (делается автоматически, просто в нужном месте вставить стандартный код);
- выделить подзаголовки и цитату;
- вставить фото, видео и миниатюру;
- прописать тайтл, дескрипшн и т.п.;
- написать кто автор, нажать на кнопки «Отправка теста в Яндекс» и «Опубликовать».
Есть подробная инструкция.
За статью 20 р. Статьи больше 8 тыс. ЗБП оплачиваются по двойному тарифу.
Большие объемы. Постоянная, стабильная, регулярная работа.
Только тем, у кого есть опыт. Даю пробную статью на оформление, оплачиваемую.
Оплата удобным вам способом. Объем 5-15 шт. в день, если сможете больше - отлично.
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