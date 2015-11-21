Требуется контент-менеджер

Наполнение сайтовЗакрыт38 заявок1010 просмотров
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ТЗ для контент-менеджера по оформлению статей:

Вакансия СВОБОДНА. Дополнительный набор.

Вордпресс (wordpress, статья уже в админке).

Нужно сделать:

- рубрику выбрать;

- урл прописать;

- содержание (делается автоматически, просто в нужном месте вставить стандартный код);

- выделить подзаголовки и цитату;

- вставить фото, видео и миниатюру;

- прописать тайтл, дескрипшн и т.п.;

- написать кто автор, нажать на кнопки «Отправка теста в Яндекс» и «Опубликовать».

Есть подробная инструкция.

За  статью 20 р. Статьи больше 8 тыс. ЗБП оплачиваются по двойному тарифу.

Большие объемы. Постоянная, стабильная, регулярная работа.

Только тем, у кого есть опыт. Даю пробную статью на оформление, оплачиваемую.

Оплата удобным вам способом. Объем 5-15 шт. в день, если сможете больше - отлично.

8 лет назад
zcity
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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