Требуется контент-менеджер на постоянной основе

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт17 заявок335 просмотров

На долгосрочное сотрудничество требуется контент-менеджер. Работы будет много, в день нужно оформлять и публиковать на трех проектах примерно 10 статей в день, статьи предоставляем, от вас требуется только быстрое качественное оформление. 

Основные требования:

• Внесение и редактирование информации на сайте:

• Работу с графикой;

• Размещение видео-контента;

• Верстку статей;

• Общение с посетителями сайта;

• Управление и развитие группы ВКонтакте или на Фейсбуке;

• Ведение рассылки;

• Уверенное владение ПК;

• Высокая грамотность (умение писать без ошибок);

• Умение обрабатывать картинки для сайта;

• Усидчивость (умение выполнять монотонную работу);

• Высокая скорость печати;

• Аккуратность и внимательность;

• Умение работать с большим объемом информации.

• Знание Photoshop, и других графических пакетов;

Желательно с опытом работы контент-менеджером, указывайте Ваш опыт работы, резюме и желаемую оплату.

8 лет назад
saybruk
Сергей 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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