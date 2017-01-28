Требуется контент-менеджер на постоянной основе

На долгосрочное сотрудничество требуется контент-менеджер. Работы будет много, в день нужно оформлять и публиковать на трех проектах примерно 10 статей в день, статьи предоставляем, от вас требуется только быстрое качественное оформление.

Основные требования:

• Внесение и редактирование информации на сайте:

• Работу с графикой;

• Размещение видео-контента;

• Верстку статей;

• Общение с посетителями сайта;

• Управление и развитие группы ВКонтакте или на Фейсбуке;

• Ведение рассылки;

• Уверенное владение ПК;

• Высокая грамотность (умение писать без ошибок);

• Умение обрабатывать картинки для сайта;

• Усидчивость (умение выполнять монотонную работу);

• Высокая скорость печати;

• Аккуратность и внимательность;

• Умение работать с большим объемом информации.

• Знание Photoshop, и других графических пакетов;

Желательно с опытом работы контент-менеджером, указывайте Ваш опыт работы, резюме и желаемую оплату.