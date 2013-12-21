Требуется модератор (киноман)

Для большого проекта о кино требуется удаленный модератор с знанием дела.

Обязательно должен разбираться в киноиндустрии, а именно: быть впереди паровоза, следить за новинками и разбираться в кино в целом.

Возраст и пол не важен. В идеале, молодые люди готовые работать по 4-5 часов в день.

Задачи:

- модерирование добавленных позиций на сайте;

- модерирование (наполнение) выбранной категории (категорийный контент-менеджмент).

Оплата за работу только на карточку Приватбанка. Вакансия только для соискателей из Украины.

Подробности при запросе.