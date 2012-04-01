Требуется общение на 2-х форумах

Требуется зарегистрировать 5 аккаунтов на двух форумах и с них оставить 1000-1500 постов в общей сложности . Время - неделя . Нужно растянуть на неделю а не постить всё в один день . Оплата 1.5-6 центов за пост , в зависимости от длины поста .