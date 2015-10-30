Web - ресурсы: наполнение контентом.

Наполнение сайтовЗавершен1 заявка111 просмотров
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Написание тематических статей для web-представительств.

8 лет назад
andy_bukreev
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
FreeMagic
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$20
14 дней
Задание отработано на отлично! Все сделано в срок и на профессиональном уровне. Спасибо большое за работу.!
Сотрудничеством с Андреем полностью довольны. Очень порядочный, вежливый и приятный в общении заказчик. Своевременная оплата, оперативная связь по рабочим вопросам. С удовольствием продолжим работать дальше!
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