Заполнить сайт контентом за выходные.

Доброго времени суток,

Необходимо поработать с контентом. Система управления сайтом 1С-Битрикс. Сайт это набор текстовых страниц с картинками и таблицами. 99% контента вбито. Однако необходимо будет подправить его (обработать фото изображения, текст центрировать). Вообщем задача не сложная, но муторная.

Важно что бы задача была выполнена за выходные (29 вечером что бы было все готово)

Проект покажу при дальнейшем общении.

Оплата 50 у.е