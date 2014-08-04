Заполнить товары на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка122 просмотра

Добрый день,

нужно заполнить карточки товаров, исходные данные предоставлю.

11 лет назад
jam-aica
Юлия 
42 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

maricoin
Мария 
42 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$80
3 дня
Спасибо за сотрудничество! Все сделано быстро и четко
Приятно работать с Юлией! Четкое ТЗ, уважительное общение, всегда своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

maricoin
Мария 
42 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад