Монтаж відеороліка для медичного центру

Наружная рекламаЗакрыт6 заявок24 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Потрібно зробити ролік для медичного центру, м. Харків, прокат на екранах міста, тривалість 1 роліка - 10 секунд, потрібно 2 роліка на тему Стоматологія та Хірургія, є зразки роліків, які були раніше, потрібно в такий же стилістиці зробити, або краще)) Зразок не можу прикріпити

2 месяца назад
guest_16982275138845
Украина
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад