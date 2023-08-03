Монтаж відеороліка для медичного центру

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Потрібно зробити ролік для медичного центру, м. Харків, прокат на екранах міста, тривалість 1 роліка - 10 секунд, потрібно 2 роліка на тему Стоматологія та Хірургія, є зразки роліків, які були раніше, потрібно в такий же стилістиці зробити, або краще)) Зразок не можу прикріпити
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