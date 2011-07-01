Настройка медиа сервера для IP камер.

Настройка сервера/ПОЗакрыт3 заявки194 просмотра
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Необходима помощь и консультация в настройке потокового вещания через VLC сервер.

Если для вас аббревиатуры RTSP, VLC, RTMP, stream - не являются странным набором букв.

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12 лет назад
desprog
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
abrezgalov
Alexey Brezgalov 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$400
7 дней