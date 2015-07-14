Нейминг. Нужно придумать название бренда (компании)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен74 заявки1766 просмотров
#1$50

Придумать название для компании, мбельной фабрики

Сфера деятельности

- производство мебели

- производство фасадов

- кухни и любая мебель на заказ

- мягкая мебель

Название должно быть уникальным, звучным и легко воспринимающимся.

Можно и на русском и на английском

Показать глобальность компании — региональность и крупность. Не нужно привязывать к городу, региону и тд.

Можно попробовать 2 варианта

- в итальянскую сторону (итальянская мебель)

- в современную сторону (молодежную возможно)

10 лет назад
adronrom
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

ValentynaSDW
Валентина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
#1
Мы выбрали название Фабинтер, спасибо что участвовали!
Спасибо за предоставленную возможность в очередной раз принять участие в конкурсе творческих идей.

Заявки фрилансеров

ValentynaSDW
Валентина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
#1
ТОП-10
Нейминг и Слоганы