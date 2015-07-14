Необходимо придумать название и свободный домен в зоне .ru для интернет магазина. Компания занимается производством торгового оборудования ( витрины, стеллажи , прилавки ) и офисной мебели. готов рассмотреть ...
Нейминг. Нужно придумать название бренда (компании)
Придумать название для компании, мбельной фабрики
Сфера деятельности
- производство мебели
- производство фасадов
- кухни и любая мебель на заказ
- мягкая мебель
Название должно быть уникальным, звучным и легко воспринимающимся.
Можно и на русском и на английском
Показать глобальность компании — региональность и крупность. Не нужно привязывать к городу, региону и тд.
Можно попробовать 2 варианта
- в итальянскую сторону (итальянская мебель)
- в современную сторону (молодежную возможно)
Победитель конкурса
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