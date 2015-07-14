Нейминг. Нужно придумать название бренда (компании)

# 1 — $ 50

Придумать название для компании, мбельной фабрики

Сфера деятельности

- производство мебели

- производство фасадов

- кухни и любая мебель на заказ

- мягкая мебель

Название должно быть уникальным, звучным и легко воспринимающимся.

Можно и на русском и на английском

Показать глобальность компании — региональность и крупность. Не нужно привязывать к городу, региону и тд.

Можно попробовать 2 варианта

- в итальянскую сторону (итальянская мебель)

- в современную сторону (молодежную возможно)