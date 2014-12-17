Придумать имя для проекта в сфере недвижимости

Требуется придумать название для проекта и подобрать домен в зоне ру. Проект – это база предложений от собственников недвижимости. Целевая аудитория – агентства недвижимости и маклеры (агенты одиночки). Название должно содержать следующий посыл – данная база поможет вам сэкономить время и больше зарабатывать. Также в базе присутствует простой функционал CRM системы, минимальный инструментария для агента.

Особенности:

- нужно подобрать до 5-ти продуманных вариантов, выдавать на гора простыни с сотнями вариантов не следует

- название должно быть в идеале из одного-двух русских слов

- названия типа "без агента" и "агент фри" и т.п. в силу обстоятельств указанных в описании выше (агенты наша целевая аудитория) не подходят

Оплата WMR - 1000 рублей за имя