Нужно сделать коллаж / инфографику для продукта

Здравствуйте,

Наша компания выводит новый продукт на рынок США (Amazon), нам нужно сделать оформление с уже готовых студийных фото.

Информация о продукте:

- это слайсер для овощей (фото http://prntscr.com/ftwb95 , что бы вы понимали, что это за продукт)

- основное место использования продукта - кухня

Материалы:

- у нас есть примерно 200 фотографий нашего продукта (в разных композициях, которые соответствуют требованиям в ТЗ) сделанных в студии, исходники в RAW формате (цветовая карта так же есть).

- у нас есть четко составленное ТЗ, что мы хотим видеть, вот ссылка на ТЗ https://goo.gl/8ct4tJ

Ждем от Вас:

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