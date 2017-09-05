Нужно сделать коллаж / инфографику для продукта

Здравствуйте. Есть несколько фотографий. Образец во вложении. Материал везде один и тот же, отличается цвет и ракурс. На материал на фото нужно нанести изображения и надписи так, чтобы он выглядел как будто покрашен краской. Важно! Нужна полная достоверность. У ...
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Здравствуйте,
Наша компания выводит новый продукт на рынок США (Amazon), нам нужно сделать оформление с уже готовых студийных фото.
Информация о продукте:
- это слайсер для овощей (фото http://prntscr.com/ftwb95 , что бы вы понимали, что это за продукт)
- основное место использования продукта - кухня
Материалы:
- у нас есть примерно 200 фотографий нашего продукта (в разных композициях, которые соответствуют требованиям в ТЗ) сделанных в студии, исходники в RAW формате (цветовая карта так же есть).
- у нас есть четко составленное ТЗ, что мы хотим видеть, вот ссылка на ТЗ https://goo.gl/8ct4tJ
Ждем от Вас:
- сроки выполнения работы
- цену
- примеры подобных работ
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