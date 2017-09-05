Нужно сделать коллаж / инфографику для продукта

Обработка фотографийЗавершен8 заявок481 просмотр
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Здравствуйте,

Наша компания выводит новый продукт на рынок США (Amazon), нам нужно сделать оформление с уже готовых студийных фото.

Информация о продукте:

- это слайсер для овощей (фото http://prntscr.com/ftwb95 , что бы вы понимали, что это за продукт)

- основное место использования продукта - кухня

Материалы: 

- у нас есть примерно 200 фотографий нашего продукта (в разных композициях, которые соответствуют требованиям в ТЗ) сделанных в студии, исходники в RAW формате (цветовая карта так же есть).    

- у нас есть четко составленное ТЗ, что мы хотим видеть, вот ссылка на ТЗ https://goo.gl/8ct4tJ  

Ждем от Вас:

- сроки выполнения работы

- цену 

- примеры подобных работ 

6 лет назад
lanskih90
Сергей 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
neyvmila
Людмила 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$30
4 дня
Все хорошо.
Спасибо за сотрудничество!