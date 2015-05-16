Обработать 28 макетов домов

$84
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка136 просмотров

Добрый день.

нужно заменить фон как делали ранее, а также перекрасить стены и крышу.

возможно за допплату лого подубрать если попадется.

10 лет назад
astronweb
Валерий 
54 года
20 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
10 лет назад
$84
4 дня
Спасибо Александру. Сделал быстрее чем я рассчитывал, отнесся очень ответственно и доделал то, что изначально не планировалось. постоянно на связи, оперативно и профессионально.
Отличный заказчик, рекомендую, точная и ясная постановка задачи! Мгновенная оплата. Буду рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
10 лет назад

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