Требуется еще один исполнитель для ретуши фотографий. Просьба тем, кто подавал заявки на прошлый проект, повторно не писать. Там исполнитель выбран, примеры его работ прикреплены. Желателен скайп, чтобы общаться голосом можно было. Выбранным по ...
Обработать 28 макетов домов
Добрый день.
нужно заменить фон как делали ранее, а также перекрасить стены и крышу.
возможно за допплату лого подубрать если попадется.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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