Необходимо озвучить текст для рекламной кампании компании, занимающейся очищением воды. Текст должен начинаться со слов: 'Вода - это основа нашей жизни…'. Ожидается качественная запись с четкой дикцией и эмоциональной подачей.
Озвучка срочно!
Необходима озвучка НЕпрофессиональным мужским голосом.
Взрослый голос.
Одно сообщение в wa не более 1 мин.
Заявки фрилансеров
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