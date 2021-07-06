Требуется диктор для озвучивания 8 выпусков новостей на YouTube-канал о компьютерных играх. Каждый текст объемом 8700 знаков без пробелов необходимо начитать динамично и с выражением. Звук должен быть качественным, без шумов и технических ошибок. Оплата 15 долларов за выпуск, всего 120 долларов. Тексты поступают ежедневно до 18.00 по МСК, сдача до 23.00 по МСК.