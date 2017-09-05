Нужно сделать перевод текстов с русского на английский (США)

ПереводыЗавершен17 заявок275 просмотров
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Здравствуйте,

Нам нужно сделать качественный перевод текста с русского на английский (США).  Все тексты ориентированные на людей живущий в США. 

Файл 1 (letters.docx): 

- он будет использоваться для рассылки клиентам купившим наш товар.

Файл 2 (recipes.docx):

 - это 3 рецепта салатов которые мы даем как бонус клиенту купившему наш товар.

Ссылка на тексты: 

- https://goo.gl/BZvx7N 

Примерный объем текста 4500 символов без пробелов.

Результат:

- нужно сделать качественный перевод, проверять и вычитывать перевод будет нейтив. 

Ждем от Вас:

- сроки выполнения работы

- цену за 1 тыс. знаков

- уровень владения англ. языка 

6 лет назад
lanskih90
Сергей 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
TranslationEnRu
Олена 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
год назад
153 отзыва
6 лет назад
$18
1 день
Отличный исполнитель, все понравилось, рекомендую.
Спасибо за работу!
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