Нужно сделать перевод текстов с русского на английский (США)

Необходимо перевести на английский ролик и отчет. Текст ролика прилагаю. Сам ролик можно посмотреть здесь: http://recommendme.online Отчет по ссылке [url=http://recommendme.online/img/report-ru.png]http://recommendme.online/img/report-ru.png[/url]. Также прилагаю черновик. [u]Базовые требования к текстам:[/u] · Простота и понятность. Описание продукта и всех его элементов должно быть максимально простым. Стараться писать живым, ...
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Здравствуйте,
Нам нужно сделать качественный перевод текста с русского на английский (США). Все тексты ориентированные на людей живущий в США.
Файл 1 (letters.docx):
- он будет использоваться для рассылки клиентам купившим наш товар.
Файл 2 (recipes.docx):
- это 3 рецепта салатов которые мы даем как бонус клиенту купившему наш товар.
Ссылка на тексты:
Примерный объем текста 4500 символов без пробелов.
Результат:
- нужно сделать качественный перевод, проверять и вычитывать перевод будет нейтив.
Ждем от Вас:
- сроки выполнения работы
- цену за 1 тыс. знаков
- уровень владения англ. языка
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Необходим качественный перевод текстов (футер и хедер переводить не нужно): https://www.yubico.com/products/yubikey-hardware/ [url=https://www.yubico.com/products/yubikey-hardware/fido-u2f-security-key/]https://www.yubico.com/products/yubikey-hardware/fido-u2f-security-key/[/url] [url=https://www.yubico.com/products/yubikey-hardware/yubikey4/]https://www.yubico.com/products/yubikey-hardware/yubikey4/[/url] [url=https://www.yubico.com/products/yubikey-hardware/yubikey-neo/]https://www.yubico.com/products/yubikey-hardware/yubikey-neo/[/url] [url=https://www.yubico.com/products/yubihsm/]https://www.yubico.com/products/yubihsm/[/url]Завершен6 лет назад
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