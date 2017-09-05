Нужно сделать перевод текстов с русского на английский (США)

Здравствуйте,

Нам нужно сделать качественный перевод текста с русского на английский (США). Все тексты ориентированные на людей живущий в США.

Файл 1 (letters.docx):

- он будет использоваться для рассылки клиентам купившим наш товар.

Файл 2 (recipes.docx):

- это 3 рецепта салатов которые мы даем как бонус клиенту купившему наш товар.

Ссылка на тексты:

- https://goo.gl/BZvx7N

Примерный объем текста 4500 символов без пробелов.

Результат:

- нужно сделать качественный перевод, проверять и вычитывать перевод будет нейтив.

Ждем от Вас:

- сроки выполнения работы

- цену за 1 тыс. знаков

- уровень владения англ. языка