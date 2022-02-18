Закончить перевод c русского на украинский действующий сайт sanita.kiev.ua
Перевод контента сайта на английский язык(инструкции предоставим)
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Требуется перевод контента сайта на английский язык(инструкции предоставим).Работы много.От Вас свободное владение языком.Без гуглов.
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