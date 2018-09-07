Перевод с русского на китайский

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Закрыт4 заявки233 просмотра

Нужно перевести на китайский язык небольшой объем текстовой информации.

(1000 символов). Задание срочное, только для исполнителей с отзывами.

7 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров