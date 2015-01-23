Нужно провести многократное А/В тестирование страниц с целью увеличения конверсии сбора контактных данных.

От Вас требуется полная настройка процесса тестирования и ведение проекта до результата (проект долгосрочный, если сработаемся, то будем сотрудничать постоянно).

Результаты теста должны быть наглядными и легко читаемы даже "чайником" – это ВАЖНО.

Возможно использование какого-нибудь платного сервиса с оплатой с нашей стороны.

Наличие опыта и портфолио – обязательное условие (скиньте ссылку).

Напишите Ваши условия по цене.