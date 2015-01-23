Требуется продвижение сайта fordealers.pro Сайт представляет из себя информационный каталог деловых предложений и ориентирован на 2 целевые аудитории. Те кто размещают предложения и те кто их просматривают и выбирают. Цель продвижения привлечь целевую аудиторию и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно провести многократное А/В тестирование страниц с целью увеличения конверсии сбора контактных данных.
От Вас требуется полная настройка процесса тестирования и ведение проекта до результата (проект долгосрочный, если сработаемся, то будем сотрудничать постоянно).
Результаты теста должны быть наглядными и легко читаемы даже "чайником" – это ВАЖНО.
Возможно использование какого-нибудь платного сервиса с оплатой с нашей стороны.
Наличие опыта и портфолио – обязательное условие (скиньте ссылку).
Напишите Ваши условия по цене.
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