Необходимо сделать внутреннею оптимизацию сайта

Внутренняя оптимизация сайта:

- анализ конкурентной среды;

- оптимизация структуры сайта;

- подбор страниц для продвижения и распределение запросов;

- уникализация существующего контента;

- оптимизация контента;

- проверка корректности работы сайта (проблемы в структуре и ошибки в коде);

- оптимизация параметров страниц (метатегов) на сайте;

- настройка индексации сайта;

- создание и корректировка robots.txt, sitemap.xml;

- настройка главного зеркала;

- перелинковка страниц;

- установка и настройка систем статистики Яндекс.Метрика и Google Analytics, а так же Google.Webmasters и Яндекс.Вебмастер;

- анализ статистики и аналитики;

- устранение технических дублей страниц, настройка редиректов;

- настройка 404 ошибки;

- настройка ЧПУ (при возможности CMS);

- оптимизация изображений для SEO;

- анализ и рекомендации по юзабилити сайта;

- работа со сниппетами, микроразметка;

срок 3 дня