Добрый день.Необходимо провести продвижение сайта в поисковых системах Google и Яндекс.сайт спорт товаров(mirsporta.com.ua).рассмотрим все предложения.все подробности в скайп.
Необходимо сделать внутреннею оптимизацию сайта
Внутренняя оптимизация сайта:
- анализ конкурентной среды;
- оптимизация структуры сайта;
- подбор страниц для продвижения и распределение запросов;
- уникализация существующего контента;
- оптимизация контента;
- проверка корректности работы сайта (проблемы в структуре и ошибки в коде);
- оптимизация параметров страниц (метатегов) на сайте;
- настройка индексации сайта;
- создание и корректировка robots.txt, sitemap.xml;
- настройка главного зеркала;
- перелинковка страниц;
- установка и настройка систем статистики Яндекс.Метрика и Google Analytics, а так же Google.Webmasters и Яндекс.Вебмастер;
- анализ статистики и аналитики;
- устранение технических дублей страниц, настройка редиректов;
- настройка 404 ошибки;
- настройка ЧПУ (при возможности CMS);
- оптимизация изображений для SEO;
- анализ и рекомендации по юзабилити сайта;
- работа со сниппетами, микроразметка;
срок 3 дня
Выбранный исполнитель
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