Необходимо сделать внутреннею оптимизацию сайта

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка206 просмотров

Внутренняя оптимизация сайта:

- анализ конкурентной среды;

- оптимизация структуры сайта;

- подбор страниц для продвижения и распределение запросов;

- уникализация существующего контента;

- оптимизация контента;

- проверка корректности работы сайта (проблемы в структуре и ошибки в коде);

- оптимизация параметров страниц (метатегов) на сайте;

- настройка индексации сайта;

- создание и корректировка robots.txt, sitemap.xml;

- настройка главного зеркала;

- перелинковка страниц;

- установка и настройка систем статистики Яндекс.Метрика и Google Analytics, а так же Google.Webmasters и Яндекс.Вебмастер;

- анализ статистики и аналитики;

- устранение технических дублей страниц, настройка редиректов;

- настройка 404 ошибки;

- настройка ЧПУ (при возможности CMS);

- оптимизация изображений для SEO;

- анализ и рекомендации по юзабилити сайта;

- работа со сниппетами, микроразметка;

срок 3 дня

11 лет назад
mir19on
Илья 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 лет назад
$700
3 дня
Спасибо за сотрудничество, хороший исполнитель, оперативно и без всяких зашифровок отвечал на все возникшие вопросы, огроминое спасибо!!! Думаю в скором времени возобновим сотрудничество.
Спасибо за сотрудничество, хороший заказчик, ко всему рабочему процессу относился с пониманием, надеюсь на плодотворное сотрудничество в будущем.Если решитесь продвигаться обращайтесь, рад буду продолжить работу)

Заявки фрилансеров

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 лет назад
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