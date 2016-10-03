Первичная подготовка к SEO продвижению

Нужно составить семантическое ядро для интернет-магазина мебели. Произвести распределение запросов для фильтров, для каждого раздела каталога. Суть примерно такая: Берём раздел "Комоды" в соответствии с семантическим ядром составляем фильтр. Например: ------- Белые комоды | Большие | В гостиную | В детскую ...
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