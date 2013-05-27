Поднятие посещаемости на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка106 просмотров

Поднятие посещаемости на сайте, внутренняя оптимизация

12 лет назад
milkashokolad74
Карина 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

stickman
Артем 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
12 лет назад
$60
2 дня
Спасибо ! Все отлично !

Заявки фрилансеров

stickman
Артем 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • SEO-оптимизация

    Добрый день! Необходимо оптимизировать интернет-магазин Snablab.ru, увеличить посещаемость сайта. Тематика – лабораторная посуда, медицинское оборудование. Интересует внутренняя оптимизация и продвижение сайта в поисковиках по ключевым словам (ключевые слова для ...

    Поисковые системы (SEO)43 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение сайта

    Сайт prima-inform.ru Интересуют долгосрочные отношения Необходимость конверсии трафика в целевых клиентов (договора на множественные запросы) Прошу предоставить смету того что вы будете делать, сколько за это хотите + расчитать бюджет по закупке ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Не индексируется сайт

    $100

    Ситуация: Не индексируется продукция на сайте ТопХоп http://tophop.ru/dushevie-kabini/chetvert-kruga этот раздел индексируется а вот продукция http://tophop.ru/product/gidromassazhnaya-dushevaya-kabina-arcus-as-102-5 НИКАКАЯ не индексируется, не понятно почему.... http://yandex.ru/yandsearch?text=http%3A%2F%2Ftophop.ru%2Fproduct%2Fgidromassazhnaya-dushevaya-kabina-arcus-as-102-5&amp;lr=213 ни в яндексе не в гугле, по коду ...

    Joomla
    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение сайта www.inco.su

    $100

    при самопальном продвижении сайта www.inco.su по запросам «столик для завтрака», «столик для завтрака в постель» допущена ошибка. сайт занимает приемлимые позиции в Google, а в Яндексе никак не хочет занимать место выше 15 го (Регион ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно продвижение сайта.

    В данный момент ведется разработка сайта. Нужен человек для его продвижения и продвижения группы в соц сетях. Пишите приблизительные цены и сроки для ориентировки.

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оптимизация и подготовка к продвижению в поисков.

    Необходима оптимизация и подготовка к продвижению в поисковиках нового сайта (Составление семантического ядра, прописывание тегов под семантическое ядро (Title, H1, Description), юзабилити и т.д) Цены и сроки проведения работ.

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад