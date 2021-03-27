Продвижение сайта строй.материалов к началу сезона

Сайту по доставке строительных материалов уже несколько лет, последнее время (с середины прошлого года) упал трафик и количество заказов. Апрель-май - уже разгар сезона, к этому моменту нужно подтянуть ситуацию. Уведомлений о санкциях нет.

Регион Москва. Оставляйте хотя бы приблизительные цены и какие-то свои варианты работ, адрес исполнителю кидаю в личку.