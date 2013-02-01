Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Требуется талантливый мастер по продвижению молодого сайта (3 мая 2012 года) фабрики бескаркасной мебели в поисковой системе Яндекса по региону Москва Ключевые запросы: бескаркасная мебель - 644 запросов в месяц регион Москва кресло мешок - ...
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Здравствуйте!
необходимо продвижение в ТОП-10 по региону Москва и область по ключевым словам (15 шт).
тематика - строительность.
жду предложений и портфолио.
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