Сделать внутреннюю перелинковку сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки566 просмотров
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Есть сайт интернет магазина. Для него нужно сделать грамотную перелинковку. Есть список важных страниц на которые нужно лить вес.

Работа заключается в создании плана перелинковки.

Адрес сайта и список отправлю в ответном сообщении.

2 года назад
Rike_rike
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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