Сделать внутреннюю перелинковку сайта

Задача: Есть около 600 ссылок, сайт vectormap.net - векторные карты. Нужно примерно со 100 аккаунтов - твиты этих ссылок. с одинаковыми хэштэгами #CityVectorMaps, #VectorDesign, #PDFmaps Т.е. получается примерно по 6 твитов с каждого акка. Отчет: Нужны ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт интернет магазина. Для него нужно сделать грамотную перелинковку. Есть список важных страниц на которые нужно лить вес.
Работа заключается в создании плана перелинковки.
Адрес сайта и список отправлю в ответном сообщении.
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