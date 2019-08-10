SEO аудит и продвижение блога aion.pro

$380
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт19 заявок227 просмотров

Всем привет. Веду скромный бложек www.aion.pro, нужно его продвинуть по SEO в Яндекс и Гугл (РФ). Нужно продвинуться в топ 15 по таким ключ слов/фразам:

  • 3D моделирование
  • CAD программы
  • САПР программы
  • Revit
  • Inventor
  • SolidWorks
  • Инженерные сети
  • Оптимизация топологии
  • Генеративный дизайн
  • Цифровые двойники
  • BIM
Возможно это неполный список, предложите какие то еще слова/фразы, сроки и цену. Указал бюджет, который смогу выделять в месяц.

P.S. Все отклики пишите на сайте, не нужно мне писать/звонить на контакты на профиле.

SolidWorks
6 лет назад
finexlab
Игорь 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов

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Нет заявок фрилансеров