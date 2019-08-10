SEO аудит и продвижение блога aion.pro

Всем привет. Веду скромный бложек www.aion.pro, нужно его продвинуть по SEO в Яндекс и Гугл (РФ). Нужно продвинуться в топ 15 по таким ключ слов/фразам:

3D моделирование

CAD программы

САПР программы

Revit

Inventor

SolidWorks

Инженерные сети

Оптимизация топологии

Генеративный дизайн

Цифровые двойники

BIM

Возможно это неполный список, предложите какие то еще слова/фразы, сроки и цену. Указал бюджет, который смогу выделять в месяц.

P.S. Все отклики пишите на сайте, не нужно мне писать/звонить на контакты на профиле.