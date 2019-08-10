Добрый день, необходимо продвижение услуг грузоперевозки
SEO аудит и продвижение блога aion.pro
Всем привет. Веду скромный бложек www.aion.pro, нужно его продвинуть по SEO в Яндекс и Гугл (РФ). Нужно продвинуться в топ 15 по таким ключ слов/фразам:
- 3D моделирование
- CAD программы
- САПР программы
- Revit
- Inventor
- SolidWorks
- Инженерные сети
- Оптимизация топологии
- Генеративный дизайн
- Цифровые двойники
- BIM
P.S. Все отклики пишите на сайте, не нужно мне писать/звонить на контакты на профиле.
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