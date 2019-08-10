Добрый день, необходимо продвижение услуг грузоперевозки
Провести seo-анализ сайта, составить семантическое ядро
Имеется сайт из 36 страниц, некоторые страницы еще не заполнены текстом.
1. Требуется провести seo-анализ, дать рекомендации по разным аспектам seo.
2. Составить текущую таблицу заголовков, описания, ключевых слов для каждой страницы.
3. Грамотно составить желаемую seo-картину для каждой страницы – дать более правильную структуру заголовков, описания, ключевых слов для каждой страницы. Для чего в ручном режиме сделать мониторинг слов, фраз в вордстате. Обосновать, почему для этой или той страницы предлагаются такие ключевики/ заголовки/описания.
Тематика сайта – гаражи, паркинги.
Работу провести исключительно в ручном режиме!!!
Уже наталкивался на мальчиков-зайчиков, запустивших программку, и выдающих ничтоже сумняшеся какую-то кашу – такая работа будет однозначно оспорена в арбитраже, плюс негативный отзыв.
Особое внимание обращаю на вдумчивость работы, необходимо вникнуть в тему! Необходимо будет ГЛАЗАМИ прочитать наш сайт и сайты конкурентов. Приоритет тем, кто имеет опыт копирайтинга.
Срок 4 дня.
Оплата по безопасной сделке.
Заявки фрилансеров
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