Провести seo-анализ сайта, составить семантическое ядро

Имеется сайт из 36 страниц, некоторые страницы еще не заполнены текстом.

1. Требуется провести seo-анализ, дать рекомендации по разным аспектам seo.

2. Составить текущую таблицу заголовков, описания, ключевых слов для каждой страницы.

3. Грамотно составить желаемую seo-картину для каждой страницы – дать более правильную структуру заголовков, описания, ключевых слов для каждой страницы. Для чего в ручном режиме сделать мониторинг слов, фраз в вордстате. Обосновать, почему для этой или той страницы предлагаются такие ключевики/ заголовки/описания.

Тематика сайта – гаражи, паркинги.

Работу провести исключительно в ручном режиме!!!

Уже наталкивался на мальчиков-зайчиков, запустивших программку, и выдающих ничтоже сумняшеся какую-то кашу – такая работа будет однозначно оспорена в арбитраже, плюс негативный отзыв.

Особое внимание обращаю на вдумчивость работы, необходимо вникнуть в тему! Необходимо будет ГЛАЗАМИ прочитать наш сайт и сайты конкурентов. Приоритет тем, кто имеет опыт копирайтинга.

Срок 4 дня.

Оплата по безопасной сделке.