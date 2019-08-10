Сделать склейку доменов

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок177 просмотров

Нужна консультация по склейки доменов

Есть домен

Он доступен по адресу 

https://www.домен.ru/

http://www.домен.ru/

домен.рф

нужно сделать грамотно склеить

https://www.домен.ru/ главное зеркало

http://www.домен.ru/ не главное

домен.рф не главное

сайт на opencart

т.е. как настроить robot.txt и .htaccess

Opencart
6 лет назад
sapluwka
Роман 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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