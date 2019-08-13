Ищем СЕО специалиста для бюджетного проекта на долгосрочной основе

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Закрыт15 заявок215 просмотров

Доброго времени суток! 

Интернет магазин (около 50 позиций) микронаушников ищет нового СЕО специалиста. Человек, который занимался этим ранее оставил наработки (подключён TopVisor) и план развития. Есть свои идеи, с удовольствием всем поделимся.

Желателен опыт работы с OpenCart и знакомые верстальщики. Дизайнер и программист есть.

Бизнес сезонный, продажи 2 раза в году, когда студенты сдают сессию (зима и лето).

Поэтому и бюджет продвижения должен формироваться исходя из этого. 

Надеемся на понимание.

Ссылка на сайт в прикреплённом документе.

Opencart
6 лет назад
Danilmos
Даниэль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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