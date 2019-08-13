Ищем СЕО специалиста для бюджетного проекта на долгосрочной основе

Доброго времени суток!

Интернет магазин (около 50 позиций) микронаушников ищет нового СЕО специалиста. Человек, который занимался этим ранее оставил наработки (подключён TopVisor) и план развития. Есть свои идеи, с удовольствием всем поделимся.

Желателен опыт работы с OpenCart и знакомые верстальщики. Дизайнер и программист есть.

Бизнес сезонный, продажи 2 раза в году, когда студенты сдают сессию (зима и лето).

Поэтому и бюджет продвижения должен формироваться исходя из этого.

Надеемся на понимание.

Ссылка на сайт в прикреплённом документе.