Расширенный сниппет в поиске

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки243 просмотра

Необходимо проанализировать и подготовить рекомендации по формированию расширенного сниппета для сайтов:

https://zorbasmedia.ru/

https://zorbasmedia.com/

Примеры того что надо (partnerkin) - см скриншоты.

6 лет назад
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров