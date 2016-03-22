SEO-аудит интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт29 заявок369 просмотров

Требуется провести аудит магазина и выявить причины, мешающие продвижению сайта.

Также определить порядок действий, которые помогут сайту улучшить видимость.

9 лет назад
shops-dev
Рушиц 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров