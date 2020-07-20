SEO продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт20 заявок513 просмотров

На данный момент используем вот этот сайт - https://grandekorkld.ru/. на рынке Калининградской области по некоторым запросам связанным с изделиями и камнем сайт уже вывели на хорошие позиции. 

Сейчас доделываем этот сайт (буквально неделя, полторы) и будем на домен (тот что в первой ссылке) его закидывать - http://grandekorkld.twicha.beget.tech/.

Ищу качественного специалиста, который выведет сайт по ключевым запросам в топ-3 в обоих поисковых системах сначала по Калининградской области, а далее на всю Россию (будем менять сайт и добавлять страницы для разных городов).

На данный момент - именно в Калининграде необходимо быть первыми.

5 лет назад
Avatara_marmika
Олег 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
31 год
8 лет в сервисе
Был
19 дней назад
5 лет назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
7 часов назад
25 отзывов
5 лет назад
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
90 отзывов
5 лет назад
Ян
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
36 отзывов
5 лет назад
Илья
 
32 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анатолий
 
41 год
14 лет в сервисе
Был
7 часов назад
106 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Александр
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Игорь
 
44 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
44 года
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
31 отзыв
5 лет назад
Марат
 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Илья
 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 дней назад
43 отзыва
5 лет назад
Денис
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-2)
5 лет назад
Виталий
 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
37 отзывов
5 лет назад
Денис
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
15 часов назад
4 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Андрей
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Игорь
 
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Александр
 
42 года
16 лет в сервисе
Был
день назад
28 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Поисковые системы (SEO)