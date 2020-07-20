SEO продвижение сайта

На данный момент используем вот этот сайт - https://grandekorkld.ru/. на рынке Калининградской области по некоторым запросам связанным с изделиями и камнем сайт уже вывели на хорошие позиции.

Сейчас доделываем этот сайт (буквально неделя, полторы) и будем на домен (тот что в первой ссылке) его закидывать - http://grandekorkld.twicha.beget.tech/.

Ищу качественного специалиста, который выведет сайт по ключевым запросам в топ-3 в обоих поисковых системах сначала по Калининградской области, а далее на всю Россию (будем менять сайт и добавлять страницы для разных городов).

На данный момент - именно в Калининграде необходимо быть первыми.