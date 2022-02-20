SEO работы: микроразметка

Для сайта на поддомене (потом будет перенос) выполнить ряд заданий по SEO, а именно.

Внедрить:

на главную страницу и в отзывы о сайте микроразметку с рейтингом и звездами. https://c2n.me/4eZK07c.png

How-to https://c2n.me/4eZK9gY.png и FAQ (для вопросов и ответов) https://c2n.me/4eZKfBR.jpg – разметку как на одну отдельную страницу, так и в статьи. Блоки с текстом можем писать сам-но и передавать для переноса

расширенные сниппеты для главной и статей

разметку для поиска для отображения поля в результатах выдачи https://c2n.me/4eZKg8r.png

микроразметку в хлебные крошки https://c2n.me/4eZKiMw.png

Всего на сайте около 900 статей, но работы нужно проводить где-то с 80% материалом.

Сайту 10 лет. Тематика – фитнес и ЗОЖ