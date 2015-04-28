Собрать СЯ через key collector

Все как всегда на высшем уровне! Спасибо, Артур, большое! Работа сделана качественно и даже быстрее срока. Несколько видов отчета. Ключи подобраны и разгруппированы так как нужно. Сразу видно человек знает свое дело! Второй раз обращаюсь и снова доволен! Удачи, Вам, с работой! Будем сотрудничать и в дальнейшем!