Есть сайт, ошибок много, интересует стоимость работ. Нужно исправить ошибки, проверить уникальность текста.
Собрать СЯ через key collector
Доброго времени суток, Артур!
Необходимо собрать СЯ для 8-ми рубрик с частоткой от 10 с (!), разгруппировать его и у каждой фразы подписать частоту запроса с (!).
Остальные подробности в личной переписке.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $100Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Для сайта нужно подобрать качественное семантическое ядро. От вас цены и сроки обязательно.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется проанализировать сайт. Основная задача выяснить почему плохо индексируются страницы+найти лекарство как исправить данную ситуацию.Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Имеется некий сайт (возраст 2 года) По определенному пулу связанной семантики сайт выпал из ТОП. Нужна экспертная оценка и заключение с рекомендациями по след. вопросам: 1. Почему сайт потерял позиции 2. ...Поисковые системы (SEO)2 исполнителяЗавершен10 лет назад
После обновления, магазин на базе Joomla и VM3 готов к наполнению контентом/позициями. Нужна консультация по правильному заполнению с перспективой дальнейшего продвижения.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Здравствуйте. Ищу сео-оптимизатора для оптимизации сайта в поисковой системе Google под англоязычные запросы. Интересует ТОП-3 для всех запросов Сайт: www.uvipe.com (домену больше года) Тематика сайта: Продажа вакуумных приборов для увеличения пениса ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется провести аудит и если нужно оптимизацию сайта. Сайт в скайп.Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Привет! Нужно обучение сео с нуля. Присылайте пожалуйста примеры cайтов и предлагайте свою стоимость. Желательно примеры сайтов, которые достигли 500 посетителей.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужна раскрутка сайта. Подвязка под проект на долгосрочной основе. Портал стоматологий "стоодинстоматолог". Желательно Украина, легче взаиморасчет. Работа на результат. Приблизительно бюджет. При достижении хороших позиций, высокая оплата, доля в проекте.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт10 лет назад