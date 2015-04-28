Собрать СЯ через key collector

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка117 просмотров

Доброго времени суток, Артур!

Необходимо собрать СЯ для 8-ми рубрик с частоткой от 10 с (!), разгруппировать его и у каждой фразы подписать частоту запроса с (!).

Остальные подробности в личной переписке.

10 лет назад
Andrey161rus
Андрей 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

znetalex
Артур 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$100
2 дня
Все как всегда на высшем уровне! Спасибо, Артур, большое! Работа сделана качественно и даже быстрее срока. Несколько видов отчета. Ключи подобраны и разгруппированы так как нужно. Сразу видно человек знает свое дело! Второй раз обращаюсь и снова доволен! Удачи, Вам, с работой! Будем сотрудничать и в дальнейшем!
Спасибо, Андрей. С удовольствием продолжу наше сотрудничество.

Заявки фрилансеров

znetalex
Артур 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад