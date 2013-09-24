Составление СЕО адаптированных title сайта

Александр, спасибо. Порадовало точное соблюдение срока выполнения работы, качественно составленные title разделов сайта, ну и, конечно же, терпимость к моим дополнительным вопросам, которых было не мало и на которые Александр дал развернутые ответы без корректировки бюджета. Еще раз спасибо и удачи в делах.