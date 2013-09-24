Составление СЕО адаптированных title сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка115 просмотров
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Необходимо составить 60 СЕО адаптированных title сайта

10 лет назад
swmt
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Rumiancev_A
Александр 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$100
1 день
Александр, спасибо. Порадовало точное соблюдение срока выполнения работы, качественно составленные title разделов сайта, ну и, конечно же, терпимость к моим дополнительным вопросам, которых было не мало и на которые Александр дал развернутые ответы без корректировки бюджета. Еще раз спасибо и удачи в делах.
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