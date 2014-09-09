Вводные: 1 - есть несколько сайтов на одну тему: 2 форума, 1 блог, 1 каталог 2 - на сайтах большое количество контента: -- на одном форуме более ...
Тех. аудит сайта и создание семантического ядра
тех. аудит сайта и создание семантического ядра
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, друзья. Необходимо составить семантическое ядро сайта http://www.arsenalarm.com/. Спасибо. Предпочтение низкой цене. Понимаю, что понятие низкая цена и качество редко совмещаются, но тем не менее надеюсь ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно продвинуть главную страницу сайта в яндексе по ключевым словам: ремонт акпп ремонт акпп санкт-петербург ремонт акпп в спбПоисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток! Требуется разместить на 100 бесплатных тематически подходящих площадках картинку - объявление + ссылку на сайт. Интересуют площадки по типу avito и т.п. + детские форумы. Прислать отчет с ссылками после выполнения задания! ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Приветствую! Требуется человек со знанием продвижения в ПС, HTML, PHP (ответы сервера и т.п.). Нужен специалист, который за разумные деньги, найдет причины сайта которые не выводят его в ТОП. На каких условиях ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Для нового сайта - биржи удаленной работы worknstudy.ru требуется SEO Аудит и оптимизация. Хотелось бы заполнить правильно поля Title, Description, Ключевые слова, продвигаемые слова, тэги страниц. Жду мнений ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт11 лет назад
требуется для написания новостей, статей на форумах на постоянной основе. размещение объявлений на досках и в прайс навигаторах.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется поисковая оптимизация интернет магазина sigmal.ru, выведение в ТОП5 необходимых словосочетаний в яндекс и гугл. Регион Россия. Сайту полгода. Около 40 товаров. Чистых запросов по ним 200-2000 в месяц в яндексе. Есть ...Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Крупное агентство Интернет-маркетинга ищет SEO-специалиста для ведения 10-15 проектов на удаленке. Ведение предполагает полную ответственность за рост органического трафика и конверсий с него. Многие из этих проектов уже имеют хорошие показатели и нуждаются лишь в ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Необходимо произвести аудит и внутреннюю оптимизацию сайта под поисковики.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад