Внутренняя оптимизация сайта

$207
Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка146 просмотров
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Необходимо оптимизировать сайт под ключевые запросы. Собрать семантическое ядро, составить карту перелинковки, написать мета-теги и SEO-тексты.

10 лет назад
PhpSoft
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 часов назад
Выбранный исполнитель
Annakms
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$207
21 день
Проект выполнен (на первый взгляд) качественно и в срок на дОлжном уровне. Насколько качественна работа с точки зрения поисковых машин - время покажет. Благодарю за работу.
Задача поставлена понятно, проверка работы оперативная, оплата вовремя. Спасибо за проект.