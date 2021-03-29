Есть новый сайт на английском языке. Интерьеры и Архитектура в ОАЭ 1. Нужно собрать ключевые слова. Семантическое ядро запросов с последующей настройкой рекламы по нему в гугл Эдс 2.Аналитика существующего сайта с дальнейшей ...
Внутренняя оптимизация сайта и seo работы после редизайна сайт
Сделали редизайн интернет-магазина и необходимо сделать внутреннюю оптимизацию + перенести весь траффик со старого сайта.
Регион - Беларусь
В выдаче 2 сайта - new.caseme.by (использовался для десктопов) и m.caseme.by (для мобайла). По второму траффику больше от Гугла.
Важно сохранить траффик после переноса.
new.caseme.by - порядка 100 страниц в выдаче.
m.caseme.by - порядка 1000 страниц в выдаче
Новый сайт будет располагаться на домене caseme.by
Сейчас сайт проходит обкатку, пока на ip адресе висит - http://185.255.76.107/
CMS - October CMS.
Стоит плагин - MightySEO - https://octobercms.com/plugin/lovata-mightyseo
При необходимости можно будет установить любой другой SEO плагин из каталога
https://octobercms.com/plugins/seo-redirect
На старом сайте, товар - это дизайн, где через выпадающее меню пользователь выбирает модель телефона.
https://m.caseme.by/man-united-case-08
На новом сайте, nоварное предложение - это связка дизайн+модель телефона.
Как итог. Порядка 800 000 или даже больше карточек товаров.
К примеру
http://185.255.76.107/xiaomi-mi-cc9-pro/professii/meditsina/chekhol-luchshiy-v-mire-vrach-silikon-chernyy
http://185.255.76.107/iphone-11-pro-max/professii/meditsina/chekhol-luchshiy-v-mire-vrach-silikon-chernyy
Что предстоит сделать:
1. Технический аудит
2. Проверка коммерческих факторов
3. Работа с файлом robots.txt
4. Построение карты редиректов
5. Оптимизация страниц сайта
- title, h1, description
- написание 5-10 шаблонов seo текста для подстановки на карточку товара, подкатегорию, категорию
6. Настройка главного зеркала сайта
Возможно какие-то задачи пропустил. Задача разовая.
Если результат понравится, готов обсудить на ежемесячное сопровождение.
Предлагайте свои услуги и стоимость работ.
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