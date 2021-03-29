Внутренняя оптимизация сайта и seo работы после редизайна сайт

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Завершен9 заявок791 просмотр

Сделали редизайн интернет-магазина и необходимо сделать внутреннюю оптимизацию + перенести весь траффик со старого сайта.

Регион - Беларусь

В выдаче 2 сайта - new.caseme.by (использовался для десктопов) и m.caseme.by (для мобайла). По второму траффику больше от Гугла.

Важно сохранить траффик после переноса.

new.caseme.by - порядка 100 страниц в выдаче.

m.caseme.by - порядка 1000 страниц в выдаче

Новый сайт будет располагаться на домене caseme.by

Сейчас сайт проходит обкатку, пока на ip адресе висит - http://185.255.76.107/

CMS - October CMS.

Стоит плагин - MightySEO - https://octobercms.com/plugin/lovata-mightyseo

При необходимости можно будет установить любой другой SEO плагин из каталога

https://octobercms.com/plugins/seo-redirect

На старом сайте, товар - это дизайн, где через выпадающее меню пользователь выбирает модель телефона.

https://m.caseme.by/man-united-case-08

На новом сайте, nоварное предложение - это связка дизайн+модель телефона.

Как итог. Порядка 800 000 или даже больше карточек товаров.

К примеру

http://185.255.76.107/xiaomi-mi-cc9-pro/professii/meditsina/chekhol-luchshiy-v-mire-vrach-silikon-chernyy

http://185.255.76.107/iphone-11-pro-max/professii/meditsina/chekhol-luchshiy-v-mire-vrach-silikon-chernyy

Что предстоит сделать:

1. Технический аудит

2. Проверка коммерческих факторов

3. Работа с файлом robots.txt

4. Построение карты редиректов

5. Оптимизация страниц сайта

- title, h1, description

- написание 5-10 шаблонов seo текста для подстановки на карточку товара, подкатегорию, категорию

6. Настройка главного зеркала сайта

Возможно какие-то задачи пропустил. Задача разовая. 

Если результат понравится, готов обсудить на ежемесячное сопровождение.

Предлагайте свои услуги и стоимость работ.

5 лет назад
caseme
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4 года назад

Выбранный исполнитель

alexandrcreative
Александр 
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 лет назад
$1250
60 дней
Спасибо за проделанную работу. Улучшилась динамика прироста посещаемости. Хороший специалист, всегда на связи.
Приятный заказчик. Все вопросы оперативно согласовывает. Своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

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alexandrcreative
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