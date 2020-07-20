Есть новый сайт на английском языке. Интерьеры и Архитектура в ОАЭ 1. Нужно собрать ключевые слова. Семантическое ядро запросов с последующей настройкой рекламы по нему в гугл Эдс 2.Аналитика существующего сайта с дальнейшей ...
Оптимизация б.д
требуется очистить (оптимизировать б.д) сайт работает на вордпресс.
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