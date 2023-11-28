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Знайти домен з історією для дошки автопродажів в США
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Знайти домен з історією для дошки автопродажів в США
Всім привіт.
Для дошки автопродажів в США треба знайти старий домен з більш менш релевантною історіею в зоні .com.
Що саме треба зробити
1) потрусити дропи і подивитись, що є в наявності
2) Також потрібно пошукати на біржах типу telderi може хтось продає домен або схожий проект.
Результати ресерчу скинути в гугл / єксель таблиці з комментами по кожному пункту.
Ціна умовна.
Кінцеву узгодимо
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