Знайти домен з історією для дошки автопродажів в США

$25
Поисковые системы (SEO)Открыт2 заявки14 просмотров
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Знайти домен з історією для дошки автопродажів в США

Всім привіт.

Для дошки автопродажів в США треба знайти старий домен з більш менш релевантною історіею в зоні .com.

Що саме треба зробити

1) потрусити дропи і подивитись, що є в наявності

2) Також потрібно пошукати на біржах типу telderi може хтось продає домен або схожий проект.

Результати ресерчу скинути в гугл / єксель таблиці з комментами по кожному пункту.

Ціна умовна.

Кінцеву узгодимо

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