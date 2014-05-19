Необходимо оформить презентацию, отрисовать гарфики и схемы. Общее количество страниц презентации 12.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу дизайнера для презентации. Требуется разработка дизайна презентации. Вдумчивая работа с каждым слайдом.
Чтобы информация на презентации читалась с первого взгляда.
Пишите в скайп, договоримся
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