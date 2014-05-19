Ищу дизайнера для презентации

ПрезентацииЗакрыт1 заявка455 просмотров
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Ищу дизайнера для презентации. Требуется разработка дизайна презентации. Вдумчивая работа с каждым слайдом.

Чтобы информация на презентации читалась с первого взгляда.

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10 лет назад
infodesign
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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