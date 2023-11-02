Настільний тенис

задача: Нужно сделать презентацию по кейсам компании. Логотип пока взять с сайта , сейчас разрабатывается ребрендинг, логотип поменяется. Название презентации - наши кейсы. Сами кейсы находятся на страничке https://udesire.ru/portfolio/ Цель презентации - отправка потенциальным клиентам для подтверждения ...
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