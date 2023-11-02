Настільний тенис

Здравствуйте! Требуется создать за 3 дня ( до обеда воскр) гугл презентацию 16 слайдов Реф по дизайну: https://app.presentations.ai/view/s2W5dR (как пример) Конкретное текстовое и графическое наполнение пришлю исполнителю В отклике прошу прилагать стоимость, сроки и кейсы. Кандидатов без этих данных не рассматриваю.