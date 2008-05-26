Нужно создать мультимедийную презентацию. При создании должны учитываться все психологические факторы, цвета, шрифты, картинки и тд. Интересуют цены и сроки. ТЗ и вся информация (есть материалы, которые нужно переработать под презентацию) будет предоставлена. Жду ваших ...
Нужно разработать презентацию
Нужно разработать презентацию, вопросы в аську 177626682
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