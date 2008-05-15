Разработка серии flash мультиков

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Закрыт13 заявок282 просмотра

Нужно по готовым сценариям

1) Нарисовать 3-х персонажей

1) доукрасить фантазией сценарии

2) разработать flash мульт

количество мультов примерно 10 штук

цена договорная

важно качество и готовое портфолио

17 лет назад
conus
46 лет
19 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Заявки фрилансеров

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