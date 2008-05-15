Разработка серии flash мультиков

Есть папка с swf-роликами. Файлов может быть произвольное количество, именуются числами, начиная от 01. Нужно сделать ролик-контейнер с двумя кнопками - "Назад" и "Вперед". При загрузке в него будет выводиться и показываться ролик №1. ...