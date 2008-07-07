Создание видео - роликов. Постоянный заказы.

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен28 заявок456 просмотров

Требуется креативный человек, который может создавать видео-презентационные ролики.

Будет постоянная работа, будут даваться чёткие сценарии с техническим заданием.

Прорисовки будет по минимуму, в основном это работа с фотографиями.

В конечном итоге ролики должны будут быть 640 на 480 пикселей, в AVI (DivX) формате.

Ваши предложения - пишите тут.

17 лет назад
777-300ER
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
58 отзывов(-2)

Выбранные исполнители

trosha
Сергей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
17 лет назад
SINOID
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
Денис справился с задачей на все 350 %, сделал очень качественно, красиво и в сроки. Советуем всем работодателям обращаться именно к этому человеку.
Eskiz
Глеб 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
kindofzero
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
DEM_G
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

trosha
Сергей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
17 лет назад
SINOID
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
Eskiz
Глеб 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
kindofzero
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
DEM_G
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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