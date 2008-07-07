Создание видео - роликов. Постоянный заказы.

Требуется креативный человек, который может создавать видео-презентационные ролики.

Будет постоянная работа, будут даваться чёткие сценарии с техническим заданием.

Прорисовки будет по минимуму, в основном это работа с фотографиями.

В конечном итоге ролики должны будут быть 640 на 480 пикселей, в AVI (DivX) формате.

Ваши предложения - пишите тут.