Презентация в поверпоинте

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен42 заявки565 просмотров

Нужна презентация на 15 минут в powerpoint, краткое описание:

Инфа о регионе

инфа о компании

ком предложение.

Содержание презентации: фото, таблицы, текст, графики.

Предоплата 50 процентов,бюджет 5 тысяч рублей,сроки к среде!!!

Оставляете сдесь свои данные

PowerPoint
17 лет назад
nikolai2008
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
29 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

D_T
Rado 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад
$200
Дина коммуникабельная, приятная в общение и работе девушка. Работу выполнила на отлично :) Всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

D_T
Rado 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад

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