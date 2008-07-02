Нужно по готовым сценариям 1) Нарисовать 3-х персонажей 1) доукрасить фантазией сценарии 2) разработать flash мульт количество мультов примерно 10 штук цена договорная ...
Презентация в поверпоинте
Нужна презентация на 15 минут в powerpoint, краткое описание:
Инфа о регионе
инфа о компании
ком предложение.
Содержание презентации: фото, таблицы, текст, графики.
Предоплата 50 процентов,бюджет 5 тысяч рублей,сроки к среде!!!
Оставляете сдесь свои данные
Выбранный исполнитель
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