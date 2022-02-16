Презентация для компании.

ПрезентацииЗавершен1 заявка95 просмотров
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В продолжении высылаю инф для презентации. Презентацию запросил заказчик с которым я работаю очень давно (Макдоналдс). Хотят проводить тендер для дальнейшей работы. По этому будет акцент на плодотворную работу с ними. 

Прикрепил лого. Как то сам пытался сделать сайт на тильде. Не все заполнил, но что то можно посмотреть. http://reklamaspektr.tilda.ws/ Работали по старинке без сайта и инстаграмм. Так как работы от одного заказчика хватало.

Компании с кем сотрудничали: Билайн, Мегафон, Макдоналдс, ООО "СПП", Таттелеком, Летай. 

С Макдоналдс начали работать с 2012г.  Участвовали в открытии ресторанов: г. Ижевск  ТЦ "Базилик", г. Казань ТЦ "Казань Молл". г. Казань "Набережная", г. Казань "Аэропорт", г. Сургут "Пролетарка", г. Нижневартовск "Голден Парк".

Разработали проект и изготовили зону для Макдоналдс на "Цветочном фестивале". Они заняли 2 - е место в г. Казани.

Чем мы занимаемся: 

Наружная реклама

Полиграфия

Сувенирная продукция

Изделия из оргстекла и пластика

Промотекстиль

Промооборудование

Ленточные ограждения

Оформление и декор

Организация и проведение мероприятий

2 года назад
Linar_Khairov
Линар 
36 летРоссия
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Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
olga_ks
Ольга 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
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2 года назад
$40
2 дня
UAH
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