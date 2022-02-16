Презентация для компании.

Нужна презентация по конкурентному анализу и рекомендациям для компании на основе анализа - краткие выводы об исследуемой компании, затем по 1 слайду на каждого конкурента (общие выводы, конкурентные преимущества), потом слайды с рекомендациями по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В продолжении высылаю инф для презентации. Презентацию запросил заказчик с которым я работаю очень давно (Макдоналдс). Хотят проводить тендер для дальнейшей работы. По этому будет акцент на плодотворную работу с ними.
Прикрепил лого. Как то сам пытался сделать сайт на тильде. Не все заполнил, но что то можно посмотреть. http://reklamaspektr.tilda.ws/ Работали по старинке без сайта и инстаграмм. Так как работы от одного заказчика хватало.
Компании с кем сотрудничали: Билайн, Мегафон, Макдоналдс, ООО "СПП", Таттелеком, Летай.
С Макдоналдс начали работать с 2012г. Участвовали в открытии ресторанов: г. Ижевск ТЦ "Базилик", г. Казань ТЦ "Казань Молл". г. Казань "Набережная", г. Казань "Аэропорт", г. Сургут "Пролетарка", г. Нижневартовск "Голден Парк".
Разработали проект и изготовили зону для Макдоналдс на "Цветочном фестивале". Они заняли 2 - е место в г. Казани.
Чем мы занимаемся:
Наружная реклама
Полиграфия
Сувенирная продукция
Изделия из оргстекла и пластика
Промотекстиль
Промооборудование
Ленточные ограждения
Оформление и декор
Организация и проведение мероприятий
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